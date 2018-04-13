В Киеве уровень пробок перед выходными уже оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирская, Крещатик, Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи"), бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и высокий Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского (в районе Совских озер), улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола), Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана. Кроме того, улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), Кольцевой дороге и Днепровской набережной.

Сейчас движение на всех мостах осуществляется беспрепятственно.

Напомним, и Киеве на Виноградарь водитель автомобиля "Газель" сбил во дворе дома ребенка .

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