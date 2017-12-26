|Стартовал конкурс по отбору членов НКРЕКП
|26.12.2017 21:28
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Комиссия должна отобрать пять членов регулятораНоминационная комиссия объявила конкурс по отбору пяти новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг НКРЕКП.
Фото: з відкритих джерел
Соответствующее объявление опубликовано на сайте комитета Верховной Рады с ТЭК в понедельник.
Документы от участников конкурса будут приниматься с 29 декабря 2017 до 12 февраля 2018 года.
Напомним, осенью 2016 года Верховная Рада приняла закон о независимом регуляторе в сфере электроэнергии и коммунальных услуг. Согласно документу, действующие председатель и члены регулятора должны быть освобождены в срок от шести до 18 месяцев со дня вступления закона в силу (8 декабря 2016). Очередность освобождения председателя и членов НКРЕКП закон оставил на суждение президента.
До конца 2017 года года были уволены Юрий Голляк, Владимир Евдокимов, Борис Цыганенко и Виктория Морозова. В результате в НКРЕКП осталось только два человека, тогда как для принятия решений нужно четыре голоса.
Члены НКРЕКП должны отбираться номинационной комиссией. Однако формирование комиссии завершилось только 17 ноября 2017 года, и провести открытый конкурс она еще не успела. Чтобы избежать недееспособности регулятора, депутаты разрешили президенту назначить временных, на срок до трех месяцев, членов НКРЕКП.
В переходных положениях закона о НКРЕКП прописали, что до назначения нового состава регулятора и в случае его недееспособности Президент Украины может заполнить вакантные должности, пока они не будут заполнены конкурсной комиссией.
Напомним, Президент Петр Порошенко назначил двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).