Комиссия должна отобрать пять членов регулятора

Соответствующее объявление опубликовано на сайте комитета Верховной Рады с ТЭК в понедельник.

Документы от участников конкурса будут приниматься с 29 декабря 2017 до 12 февраля 2018 года.

Напомним, осенью 2016 года Верховная Рада приняла закон о независимом регуляторе в сфере электроэнергии и коммунальных услуг. Согласно документу, действующие председатель и члены регулятора должны быть освобождены в срок от шести до 18 месяцев со дня вступления закона в силу (8 декабря 2016). Очередность освобождения председателя и членов НКРЕКП закон оставил на суждение президента.

До конца 2017 года года были уволены Юрий Голляк, Владимир Евдокимов, Борис Цыганенко и Виктория Морозова. В результате в НКРЕКП осталось только два человека, тогда как для принятия решений нужно четыре голоса.

Члены НКРЕКП должны отбираться номинационной комиссией. Однако формирование комиссии завершилось только 17 ноября 2017 года, и провести открытый конкурс она еще не успела. Чтобы избежать недееспособности регулятора, депутаты разрешили президенту назначить временных, на срок до трех месяцев, членов НКРЕКП.

В переходных положениях закона о НКРЕКП прописали, что до назначения нового состава регулятора и в случае его недееспособности Президент Украины может заполнить вакантные должности, пока они не будут заполнены конкурсной комиссией.