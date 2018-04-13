"Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией"

"Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией. Наши страны уже имеют соглашения об ассоциации, у нас действует Безвизовые. Я думаю, что в наших трех стран можно применить какие-то особые механизмы - речь не только о заявке. мы хотим вместе обратиться к ЕС по поводу дополнительных финансовых инструментов для наших трех стран. Интеграция в Европейский Союз - наша общая цель. Поэтому мы должны объединить свои усилия. Если мы будем вместе рассказывать об этом странам-членам ЕС, то сможем быть убедительными , чем отдельно " , - сказал премьер Товарищеский Молдовы в интервью " Европейской правде".

При этом он признал, что говорить о дате подачи заявки пока невозможно.

"Чтобы вступать в Евросоюз, страна должна быть готова к этому. Так, многие ставят во главу угла популистские заявления. Но если ты хочешь просто подать заявку в ЕС - это не значит, что ты хочешь стать ближе к Европейскому Союзу. Ближе к ЕС ты будешь, если проведешь реформы! Поймите, европейская интеграция - это вопрос внутренней политики, а не внешней " , - заявил Филипп.