|Премьер Молдовы выступил за совместную заявку в ЕС с Украиной и Грузией
|13.04.2018 15:04
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"Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией"Премьер-министр Молдовы Павел Филипп считает, что Молдова, Украина и Грузия должны объединить усилия и вместе подать заявку на вступление в Европейский Союз.
Фото: lb.ua
"Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией. Наши страны уже имеют соглашения об ассоциации, у нас действует Безвизовые. Я думаю, что в наших трех стран можно применить какие-то особые механизмы - речь не только о заявке. мы хотим вместе обратиться к ЕС по поводу дополнительных финансовых инструментов для наших трех стран. Интеграция в Европейский Союз - наша общая цель. Поэтому мы должны объединить свои усилия. Если мы будем вместе рассказывать об этом странам-членам ЕС, то сможем быть убедительными , чем отдельно " , - сказал премьер Товарищеский Молдовы в интервью " Европейской правде".
При этом он признал, что говорить о дате подачи заявки пока невозможно.
"Чтобы вступать в Евросоюз, страна должна быть готова к этому. Так, многие ставят во главу угла популистские заявления. Но если ты хочешь просто подать заявку в ЕС - это не значит, что ты хочешь стать ближе к Европейскому Союзу. Ближе к ЕС ты будешь, если проведешь реформы! Поймите, европейская интеграция - это вопрос внутренней политики, а не внешней " , - заявил Филипп.
Напомним, Президент Петр Порошенко убежден, что членство Украины в ЕС является вопросом нескольких лет .
Ранее Порошенко утверждал, что Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 15% .