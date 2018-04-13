Трамп хочет привлечь бывшего директора ФБР к ответственности за ложь Конгрессу под присягой и распространение секретной информации. Об этом сообщает со ссылкой на Тwitter президента США Дональда Трампа.

"Джеймс Коми – лгун и человек, который сливает секретную информацию. Это проверенно. Практически все в Вашингтоне думали, что его нужно уволить за ужасную работу, которую он сделал, - пока он не был действительно уволен. Он поделился секретной информацией, за это он должен быть привлечен к ответственности. Он солгал Конгрессу под присягой", - написал Трамп.

Как сообщал , президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии, по его словам, это может произойти как "очень скоро" или же "совсем не скоро".

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