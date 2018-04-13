Защищаясь от группы пьяных мужчин, которые преследовали его, полицейский спецподразделения ГУНП в Черниговской области применил физическую силу

По данным правоохранителей, полицейский возвращался домой после службы, находясь в гражданской одежде и без оружия. Он зашел в магазин и, заметив " шумную компанию мужчин, которые совершали хулиганские действия ", сделал им замечание.

"Пьяные агрессивно отреагировали на обращение полицейского, начали преследовать его и попытались подраться, угрожая ему физической расправой", - сообщает полиция Черниговской области.

Между полицейским и мужчинами произошла драка, двое злоумышленников после столкновения убежали " Третий упал на асфальт и остался там лежать", - говорится в сообщении.

После этого полицейский вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшего.

Его тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

Информация о происшествии внесена в Единый список досудебных расследований. Материалы производства направлены в Черниговскую местную прокуратуру.