|В Чернигове в результате драки с полицейским умер человек
|13.04.2018 15:12
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Защищаясь от группы пьяных мужчин, которые преследовали его, полицейский спецподразделения ГУНП в Черниговской области применил физическую силуВ Чернигове 12 апреля в результате драки с полицейским погиб локальный житель.
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
По данным правоохранителей, полицейский возвращался домой после службы, находясь в гражданской одежде и без оружия. Он зашел в магазин и, заметив "шумную компанию мужчин, которые совершали хулиганские действия", сделал им замечание.
"Пьяные агрессивно отреагировали на обращение полицейского, начали преследовать его и попытались подраться, угрожая ему физической расправой", - сообщает полиция Черниговской области.
Между полицейским и мужчинами произошла драка, двое злоумышленников после столкновения убежали "Третий упал на асфальт и остался там лежать",- говорится в сообщении.
После этого полицейский вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшего.
Его тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.
Информация о происшествии внесена в Единый список досудебных расследований. Материалы производства направлены в Черниговскую местную прокуратуру.
Напомним, что ночью 9 апреля после конфликта, который произошел в помещении львовского ресторана «Старгород», умер 31-летний житель города Червонограда.