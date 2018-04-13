Здоровье и хорошее самочувствие — это не только регулярные занятия спортом и правильное питание, но и ограничение воздействия токсичных веществ.

Эксперты выяснили, что химикаты, обнаруженные в самых разных бытовых товарах, более токсичны, чем считалось ранее, пишет со ссылкой на .

Узнайте о самых токсичных бытовых товарах и примите меры по ограничению их использования.

1. Освежители воздуха

Освежители воздуха полны токсичных искусственных ароматов и химических веществ, таких как гликолевые эфиры, которые могут стать причиной проблем с дыханием и тяжелой аллергической реакции.

Более безопасный вариант освежить воздух в доме — использование диффузора для эфирных масел. Полностью невозможно избежать токсического воздействия, но ограничить вполне вероятно.

2. Антиперспиранты

Антиперспиранты содержат ингредиенты для блокирования потоотделение, один из которых — алюминий. Были подняты вопросы о том, может ли алюминий в антиперспирантах помогать развитию рака молочной железы. Исследования неубедительны. Управление по контролю за продуктами и лекарствами требуют наличие предупреждающей этикетки на всех антиперспирантах.

3. Чистящие средства

Некоторые из чистящих средств, которые вы используете каждый день, содержат вредные химические вещества, такие как поверхностно-активные вещества (ПАВ) и фталаты. ПАВ являются очень активными химическими соединениями. Их воздействие на человека не изучено до конца, но научно доказано, что они способны проникать в организм и накапливаться на клеточных мембранах.

4. Косметика

В среднем женщина использует 6-12 косметических средств в день. Большинство из них содержат токсичные химические вещества, которые потенциально опасны.

Лучше выбирать косметику без синтетических ароматизаторов, основанную на минеральных маслах. Покупка органических продуктов уменьшит воздействие токсинов.

5. Кондиционер для белья

Кондиционеры для белья содержат соли аммония, которые считаются потенциально токсичными. Они могут вызывать головные боли, респираторные заболевания и раздражение кожи.

6. Антипригарная посуда

Антипригарная посуда сэкономить время, потраченного на мытье, но это дорогого стоит. При высоких температурах политетрафторэтилен выделяет токсичный газ, который был связан с репродуктивными проблемами и другими заболеваниями. Лучше использовать посуду из нержавеющей стали.

7. Парфюмерия

В исследовании, проведенном Агентством по охране окружающей среды, было указано, что потенциально опасные химические вещества входят в состав парфюмерии. Токсичные химические вещества, такие как камфара, бензальдегид, бензилацетат, этилацетат, ацетон, метиленхлорид при вдыхании, могут вызывать тошноту, головокружение, сонливость, раздражение глаз, горла, кожи и легких, вызывать повреждение почек и головные боли.

8. Пластиковые контейнеры для пищевых продуктов

Некоторые пластиковые контейнеры изготавливаются из химических веществ, таких как фталаты, которые влияют на эндокринную систему организма. Это становится причиной репродуктивных и неврологических проблем.

Раскол пластика приводит к высвобождению опасных химических веществ в пищу. По возможности используйте стеклянные контейнеры.

9. Шторы для душа

Занавески для душа содержат фталаты, которые используются для их смягчения. Фталаты связаны с возникновением проблем со здоровьем у детей, ухудшением памяти и способностью к обучению.

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