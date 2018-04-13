Российская Федерация этой осенью готовит в Украине серию провокаций, чтобы создать предпосылки для полномасштабного введения войск. Такое заявление сделал заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко во время брифинга.

По данным СБУ, группа лиц из окружения президента России Владимира Путина в настоящее время создает предпосылки для введения в Украине свои войска. При этом основанием для этого снова станет "защита русскоязычного населения".

Кононенко подчеркнул, что планируется привлечение криминалитета и околокриминальных структур, а также спортсменов, для нападений на пророссийские мероприятия и крестные ходы и избиения участников.

"Но мы не дадим им реализовать эти планы", - подчеркнул представитель украинской спецслужбы.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о планах России атаковать Украину .

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