“Энергоатом” ожидает скорейшего утверждения тендерной документации, необходимой для проведения конкурса по определению частного партнера по проекту “Энергетический мост ”Украина-ЕС“. Об этом сообщил президент “Энергоатома” Юрий Недашковский в ходе встречи с членом наблюдательного совета, совладелицей компании Kulczyk Investments s.a. Доминикой Кульчик, передает со ссылкой на сообщение компании.

“В ближайшее время ожидаем утверждения Кабинетом министров тендерной документации, необходимой для проведения конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства по проекту ”Энергетический мост “Украина-ЕС”. Одним из пунктов данной документации является порядок допуска “Энергоатома” к межгосударственному сечению (совокупность межгосударственных линий электропередачи, соединяющих ОЭС Украины с энергосистемами других государств, — ред.) на 20 лет с целью беспрепятственного экспорта электроэнергии в течение указанного периода“, - отметил Недашковский.

Он также добавил, что в течение этого года планируется также провести необходимые консультации с Секретариатом Энергетического Сообщества по этому проекту.

Кульчик подчеркнула, что проект “Энергетический мост ”Украина-ЕС“ является одним из приоритетов Kulczyk Investments.

“Он имеет большое значение не только в экономическом, но и в политическом контексте. Украина является очень важным компонентом для обеспечения энергетической стабильности Европы. Польша нуждается в украинской электроэнергии, в свою очередь Украина нуждается в Польше для дальнейшей энергетической интеграции с ЕС. Уверена в успешной реализации этого проекта”, - подчеркнула она.

При этом, член правления компании Polenergia International S.àr.l. Гжегож Станиславский сообщил, что в июне текущего года ожидается обнародование рапорта Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), содержащий рекомендации по обеспечению энергетической безопасности стран Балтии.

“Мы работаем над тем, чтобы в рапорте ENTSO-E была отражена возможность использования энергомоста Украина-ЕС в качестве одного из действенных инструментов повышения энергетической безопасности балтийских стран и их дальнейшей интеграции в энергосистемы ЕС путем создания перемычки между энергомостом и энергосистемой Литвы. Весомым аргументом в пользу скорейшей реализации проекта остается также прогноз относительно системного дефицита электроэнергии в Польше, после 2025 года, который ожидается в объеме около 9000 МВт установленной мощности”, - добавил Станиславский.

Справка

В рамках проекта “Энергетический мост ”Украина-Европейский Союз“ предусматривается осуществление экспорта электроэнергии с энергоблока №2 Хмельницкой АЭС по 2 направлениям: через обновления ЛЭП 750 кВ на Жешув, а также действующей линией на ПС Альбертирша (Венгрия) после модернизации Западноукраинской подстанции. Это позволит добавить 1000 МВт атомной электроэнергии к существующему экспортному потенциалу Бурштынского острова, который сегодня обеспечивается исключительно тепловой генерацией (550 МВт).

Проект не требует бюджетного финансирования ни на одном из этапов его реализации. Все мероприятия, предусмотренные в его рамках, будут финансироваться за счет собственных средств частного партнера.

Напомним, “Энергоатом” и Holtec International (США) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

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