В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что в течение 2017 года погибли, пропали без вести либо попали в плен почти 200 украинских военных. Об этом сообщает BBC .

Так, по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 военнослужащий. Отмечается, что безвозвратные потери включают в себя погибших в результате боевых действий, пропавших без вести, а также пленных. Еще 174 украинских военных получили ранения.

Всего в 2017 году санитарные потери Вооруженных сил Украины составили 1265 бойцов, между них раненые, травмированные и больные.

Кроме того, сообщается, что в нынешнем году на контрактную службу в украинскую армию вступили 35 тысяч 220 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, неподалеку от Марьинки Донецкой области погиб украинский доброволец из Миргорода Александр Зубченко 1990 года рождения в результате артобстрела боевиками.

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