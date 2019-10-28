|"Слуги народа" заметили, что Федина из ПЕСа угрожает жизни Зеленского
|28.10.2019 12:39
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Во фракции «Слуга народа» заявили о недопустимости высказываний со стороны нардепа от партии «Европейская Солидарность» Софии Федины о том, что может случиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Верховной Раде первый замглавы фракции Александр Корниенко, комментируя стрим депутата с соратницей Марусей Зверобой от 26 октября.
Корниенко подчеркнул, что подобные заявления не могут звучать от нардепов.
По его словам, часть будет обращаться к правоохранителям с просьбой разобраться с ситуацией.
Напомним, нардепу Софии Федине («Европейская солидарность») не понравилось, как президент Владимир Зеленский беседовал с противниками разведения сил в Золотом. Об этом она заявила в Facebook.