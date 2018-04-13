Обычные украинцы, которые работают за границей, присылают деньги в страну, а олигархи – наоборот, выводят в офшоры доходы от экспортных операций, заявил глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик. | Виталий Скоцик: С Востока и Запада в нашу страну принесли лишь 1,8 миллиардов Скриншот: ТСН / YouTube "Крупнейшим инвестором в прошлом году в нашу страну стали наши заробитчане. Они принесли в свою страну 9,2 миллиарда долларов. Тогда как с Востока и Запада в нашу страну принесли лишь 1,8 миллиардов, – сказал Скоцик. – Пока наши люди, которые едут за границу, за копейки работают, везут эти деньги домой для того, чтобы эта страна выжила, деньги от экспорта вывозятся украинскими олигархами в офшоры".По данным, опубликованным НБУ в конце марта этого года, за последние три года совокупно украинцы из-за границы перевели почти $24 млрд.ВИДЕО Видео: Аграрна партія / YouTube Почти каждый третий гражданин Украины задумывался об эмиграции, каждый четвертый не верит, что Украина встанет на ноги как независимое государство. Такие данные получены в ходе исследования общественного мнения, которое провел Киевский международный институт социологии по заказу ZN.UA с 21 ноября по 15 декабря 2017 года.В июне 2016 года директор консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за пределами Украины легально находятся около 5 млн украинцев, и это число растет.После вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом в Украине уменьшилось количество желающих трудоустроиться, сообщил 28 декабря прошлого года министр социальной политики Андрей Рева. Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после военной агрессии.По данным Госстата, в прошлом году больше только украинцев выезжало в Польшу – 9 990 978.28 февраля 2018 года в НБУ заявили, что в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины будет расти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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