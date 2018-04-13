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Скоцик: Главные инвесторы в Украину – наши "заробитчане"
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13.04.2018 15:19
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Обычные украинцы, которые работают за границей, присылают деньги в
страну, а олигархи – наоборот, выводят в офшоры доходы от
экспортных операций, заявил глава Аграрной партии Украины Виталий
Скоцик. | Виталий Скоцик: С Востока и Запада в нашу
страну принесли лишь 1,8 миллиардов Скриншот: ТСН / YouTube
"Крупнейшим инвестором в прошлом году в нашу страну стали наши
заробитчане. Они принесли в свою страну 9,2 миллиарда долларов.
Тогда как с Востока и Запада в нашу страну принесли лишь 1,8
миллиардов, – сказал Скоцик. – Пока наши люди, которые
едут за границу, за копейки работают, везут эти деньги домой для
того, чтобы эта страна выжила, деньги от экспорта вывозятся
украинскими олигархами в офшоры".По данным, опубликованным НБУ в
конце марта этого года, за последние три года совокупно украинцы
из-за границы перевели почти $24 млрд.ВИДЕОВидео: Аграрна партія /
YouTube Почти каждый третий гражданин Украины задумывался об
эмиграции, каждый четвертый не верит, что Украина встанет на ноги
как независимое государство. Такие данные получены в ходе
исследования общественного мнения, которое провел Киевский
международный институт социологии по заказу ZN.UA с 21 ноября по 15
декабря 2017 года.В июне 2016 года директор консульского
департамента Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига
заявил, что за пределами Украины легально находятся около
5 млн украинцев, и это число растет.После вступления в силу
безвизового режима с Евросоюзом в Украине уменьшилось
количество желающих трудоустроиться, сообщил 28 декабря прошлого
года министр социальной политики Андрей Рева. Вице-премьер-министр
Украины Геннадий Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых
больших угроз для государства после военной агрессии.По данным
Госстата, в прошлом году больше только украинцев выезжало в
Польшу – 9 990 978.28 февраля 2018 года в НБУ заявили,
что в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины
будет расти.
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