По меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу

Он заявил, что у России есть "неопровержимые данные о том, что случай в сирийской Думе был постановкой, организованной спецслужбами одной из" русофобских государств ", пишет AFP в Twitter.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.