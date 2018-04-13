|Лавров заявил, что химатака в Сирии была "постановкой иностранных спецслужб"
|13.04.2018 15:20
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По меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на ДумуМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что химическая нападение в Сирии, в Думе, была "постановкой".
Фото: gettyimages.com
Он заявил, что у России есть "неопровержимые данные о том, что случай в сирийской Думе был постановкой, организованной спецслужбами одной из" русофобских государств ", пишет AFP в Twitter.
Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.
Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.
В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.
Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.
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