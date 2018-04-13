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Лавров заявил, что химатака в Сирии была "постановкой иностранных спецслужб"
13.04.2018 15:20
Лавров заявил, что химатака в Сирии была "постановкой иностранных спецслужб"
По меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что химическая нападение в Сирии, в Думе, была "постановкой".
Лавров заявил, что химатака в Сирии была "постановкой иностранных спецслужб" Фото: gettyimages.com

Он заявил, что у России есть "неопровержимые данные о том, что случай в сирийской Думе был постановкой, организованной спецслужбами одной из" русофобских государств ", пишет AFP в Twitter.

Напомним, по меньшей мере  70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последнее в восточной Гуте город, контролируемое повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованным.

В Госдепе США заявили, что  режим Ассада и его сторонники должны ответить  за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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