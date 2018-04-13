|Украина разрывает дружбу с Россией: названы потери
|13.04.2018 15:22
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После расторжения договора о дружбе между Украиной и Россией могут появиться сложности на дипломатическом уровне.
"Есть определенные страхи о том, что у нас уменьшится возможность влиять на статус наших сограждан, которые действительно пленные, находящиеся в . Но я думаю, что и сейчас мы имеем мало возможностей влиять", – сказал в комментарии "" народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Гузь, передает .
Однако, как говорит нардеп, понимая, что между двумя странами идет война, это не проблема, а договор надо было разрывать еще в 2014 году.
А будет ли принят президентский законопроект, Гузь считает, что все зависит от фракции Блока Петра Порошенко
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