По информации британских властей, с 2013 адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ.

Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет перед отравлением в Солсбери, информирует svodka.net.

Об этом говорится в письме советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марка Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, сообщает Sky News.

По информации британских властей, с 2013 адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ.

По словам советника, программа, созданная в России в 2000-х годах обученным персоналом из «специальных подразделений» по использованию химических боевых средств, включала в себя исследование того, как химические агенты могут вводиться через дверные ручки.

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Сэр Марк сделал заявление в письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу после доклада организации по запрещению химического оружия.

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