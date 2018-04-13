Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко заявил, что в законопроекте об ответных мерах на санкции США предусмотрены широкие полномочия для правительства и президента России в ответ на недружественные действия других стран. Ревенко: Во время войны неизбежны потери Скриншот: Россия 24 / YouTube "Во время войны неизбежны потери. Это факт. Потери мы уже несем, после американских санкций у нас здорово просел рынок, качнулся курс рубля... Сейчас он возвращается в том числе за счет дорожающей нефти", – рассказал он.По словам депутата, законопроект про ответные меры России обсудят 16 апреля на совете Государственной думы РФ, потому что сама Госдума пока находится на каникулах и ее ближайшее заседание планируется на 8 мая."Законопроект будет отправлен в регионы. Здесь есть целый ряд конкретных мер, в том числе и повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США и стран, которые наносят прямой убыток интересам РФ и ее народу. Это перелеты практически все межконтинентальные. Редкоземельные металлы и так далее", – сообщил Ревенко.Он добавил, что РФ также планирует отказаться от американских лекарств, кроме тех, аналоги которых не производятся на территории России."Этот законопроект рамочный... Такой акт должен был получиться давно. Но сейчас чаша переполнена. Это универсальный инструмент, который законодатели планируют передать уполномоченным органам, правительству и президенту РФ для оперативного реагирования на все вызовы. Что из этого перечня будут применять и как, будут решать уполномоченные органы, правительство и президент", – подчеркнул депутат.Ревенко добавил, что документ могут принять на внеочередном заседании Госдумы.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд.13 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидеры четырех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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