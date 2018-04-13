Об этом Седвилл вроде сообщил в письме к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу

Об этом в Twitter сообщил изданию Press Assocation со ссылкой на советника британского премьера по вопросам нацбезопасности Марка Седвилла.

Об этом Седвилл вроде сообщил в письме к генсеку НАТО Йенса Столтенберга.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , которые предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.