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Россия шпионила за Скрипалями не менее пяти лет, - СМИ
13.04.2018 15:28
Россия шпионила за Скрипалями не менее пяти лет, - СМИ
Об этом Седвилл вроде сообщил в письме к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу
Российские спецслужбы шпионили за бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем и его дочерью не менее 5 лет.
Россия шпионила за Скрипалями не менее пяти лет, - СМИ Фото: tass.ru

Об этом в Twitter сообщил изданию Press Assocation со ссылкой на советника британского премьера по вопросам нацбезопасности Марка Седвилла.

Об этом Седвилл вроде сообщил в письме к генсеку НАТО Йенса Столтенберга.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

Напомним, что Организация по запрещению химического оружия подтверждает выводы Великобритании относительно вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

  • Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении Скрипалей
  • Юлия Скрипаль заявила о нежелании принять помощь посольства РФ
  • Юлию Скрипаль выписали из больницы

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