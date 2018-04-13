Мессенджер Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие дополнительных действий от пользователей. Об этом заявил создатель Telegram Павла Дурова после решения российских властей заблокировать мессенджер на территории страны.

По полученным данным, Вне зависимости от блокировки, Telegram будет извещать всех российских пользователей о развитии ситуации, однако доступность сервиса без VPN не гарантирована.

Также Дуров советует не удалять и не переустанавливать приложение в случае возникновения проблем со связью. Кроме того он отметил необходимость своевременного обновления приложения.

"В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно", - отметил Дуров.

Также он подготовил отдельный пост для Instagram и написал, что нужно быть готовым рискнуть всем ради свободы.

"Telegram обладает роскошью не заботиться о потоках выручки или продаже рекламы. Конфиденциальность не продается, и права людей не должны ущемляться из-за страха или жадности", - подчеркнул Дуров в своем Telegram-канале.

Как сообщал svodka.net ранее, в Москве Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России .

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