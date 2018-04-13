Киевский зоологический парк разместил в сети фото посвященные бегемоту Лили. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

"Наконец пришла настоящая весна и наша Лили может насладиться прогулками на солнышке. За зимний период она значительно подросла и стала еще более очаровательной! Ведь хорошего бегемота должно быть много", - говорится сообщении.

Как сообщал в киевском зоопарке родился пони.

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