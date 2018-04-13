До настоящего момента квота на полеты между Украиной и Молдовой позволяла выполнять не более семи рейсов в неделю между Киевом и Кишиневом для каждой из сторон.

Правительства Украины и Молдовы 12 апреля подписали соглашение о либерализации воздушного сообщения между странами в рамках рабочего визита в Украину премьер-министра Молдовы Павла Филипа, сообщили в Мининфраструктуры, информирует svodka.net.

«Соглашение о воздушном сообщении либерализирует рынок воздушных перевозок, усовершенствует порядок регулирования осуществления регулярных воздушных перевозок между странами, устранит ограничения по количеству рейсов, позволит перейти от процедуры утверждения тарифов к процедуре мониторинга тарифов и ограничит вмешательство власти в процесс формирования тарифов», — прокомментировал подписание соглашения заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Также правительства подписали соглашения о либерализации международного автомобильного сообщения между странами. По словам Лавренюка, это откроет возможность для стремительного развития рынков обеих стран.

До настоящего момента квота на полеты между Украиной и Молдовой позволяла выполнять не более семи рейсов в неделю между Киевом и Кишиневом для каждой из сторон. Со стороны Молдовы данная квота не используется вообще, с украинской стороны вся квота полностью использована МАУ, которая выполняет ежедневные полеты между Киевом и Кишиневом.

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