Полиграфологи сообщили, что допрос внефракционного нардепа Надежды Савченко не возможен, пояснила ее сестра Вера Савченко. Савченко объявила голодовку в день ареста, 23 марта Фото: ЕРА Она заявила, что у Савченко постоянная тахикардия и есть температура."Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить. Сейчас все взяли паузу. Адвокаты понимают, что это в принципе, с юридической точки зрения, на дело этот полиграф вряд ли сможет повлиять….Полиграфологи выполнили свою работу и сказали, что это невозможно и не имеет смысла", – сказала Вера Савченко. Она добавила, что все вопросы это тайна следствия. Адвокаты на проверке не присутствовали.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.5 апреля Савченко должна была пройти проверку на полиграфе, но ее адвокаты заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к допросу. В связи с этим Савченко прошла только первую часть проверки – психологическую, и после этого адвокаты попросили перерыв.В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от допроса на полиграфе.10 апреля Надежда Савченко заявила, что хочет посетить больницу. Вера подтвердила, что состояние здоровья депутата ухудшилось, у нее проблемы с желудком. Вчера ее возили в клинику.Сегодня утром адвокат Савченко Олег Соловей сообщил, что Надежна начала проходить проверку на полиграфе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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