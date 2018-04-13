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Допрос Надежды Савченко на полиграфе приостановили из-за состояния ее здоровья - сестра
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13.04.2018 15:34
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Полиграфологи сообщили, что допрос внефракционного нардепа Надежды
Савченко не возможен, пояснила ее сестра Вера Савченко. Савченко
объявила голодовку в день ареста, 23 марта Фото: ЕРА Она
заявила, что у Савченко постоянная тахикардия и есть
температура."Некорректные абсолютно показания, потому что организм
не может в таком состоянии проходить. Сейчас все взяли паузу.
Адвокаты понимают, что это в принципе, с юридической точки зрения,
на дело этот полиграф вряд ли сможет повлиять….Полиграфологи
выполнили свою работу и сказали, что это невозможно и не имеет
смысла", – сказала Вера Савченко. Она добавила, что все
вопросы это тайна следствия. Адвокаты на проверке не
присутствовали.22 марта Верховная Рада лишила Савченко
неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая без права залога. В этот же день она объявила
голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что
нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.5 апреля
Савченко должна была пройти проверку на полиграфе, но ее адвокаты
заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к
допросу. В связи с этим Савченко прошла только первую часть
проверки – психологическую, и после этого адвокаты
попросили перерыв.В СБУ заявили, что Савченко сознательно
отказалась от допроса на полиграфе.10 апреля Надежда Савченко
заявила, что хочет посетить больницу. Вера подтвердила,
что состояние здоровья депутата ухудшилось, у нее проблемы с
желудком. Вчера ее возили в клинику.Сегодня утром адвокат
Савченко Олег Соловей сообщил, что Надежна начала проходить
проверку на полиграфе.
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