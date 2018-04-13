|На Одесщине освободили 33 человек, которых насильно удерживали в "реабилитационных центрах"
|13.04.2018 15:36
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Наркозависимых лечили "милостью Божией"Сотрудники Национальной полиции обнаружили в Лиманском и Ананьевского района Одесской области два "реабилитационные центры" для наркозависимых, в которых пациентов удерживали силой.
Фото: od.npu.gov.ua
"Якобы "врачебную практику" организовали местные жители в арендованных частных домах. Клиентов заманивали под видом оказания им врачебной помощи, на самом деле предлагали "духовное очищение и милость Божью". Каждого, кто отказывался от услуг, держали силой под наблюдением охраны, не давая возможности выйти за пределы здания. В в Лиманском районе таких пленников было 15 в Ананьевском - 18. Сейчас все они уже дома", - сообщили полицейские.
Во время санкционированных обысков в помещениях центров правоохранители изъяли рабочую документацию, компьютерную технику и медицинские препараты. Сейчас проводится экспертиза на предмет их фальсификации и запрета пользования. Также были изъяты личные вещи и документы пациентов.
Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по ч.3 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов и соучастников этого преступления.
Напомним, что в Харькове в одном из частных жилых домов насильно удерживали взаперти около 30 человек (в возрасте от 25 до 45 лет) под предлогом лечения от наркотической зависимости.