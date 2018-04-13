Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин заявил, что в переговорах с Россия должна согласиться на свержение президента Сирии Башара Асада, но при этом оккупировать левобережную Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .

"Требуют отстранить Асада – можно на это пойти, но обеспечить избрание еще более жесткой фигуры или разделение Сирии на несколько этноконфессиональных государств (другие там уже не жизнеспособны). Однако взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму. В течение нескольких дней.

Главное же – нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью?", - считает Чаплин.

Стоит отметить, что запись священника вызвала бурные эмоции у пользователей сети.

"нужно быть полным дураком, чтобы после таких слов, приходить в тот храм, где этот клирик глаголит с амвона....", "Ваши "принципы защиты" уже была попытка применить в отношении левобережной Украины, дурак. И они не прошли. И не надо делать вид, что у лишнехромосомных есть ещё козыри. Нет их у вас. Кончились. Потому и фубль ваш валится", "За что вас господь ума лишил?", "сделай харакири и отправся в ад", - пишут в комментариях к записи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира