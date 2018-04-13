В результате проведения работ на дождевой канализации на ул. О. Гончара неизвестной организацией были повреждены водоводы, повлекшее большая утечка воды. Об этом сообщили в ЗАО "АК "Киевводоканал", со ссылкой на пресс-службу КГГА передает

В результате аварии от водоснабжения отключены большое количество домов, а именно:

- ул. О. Гончара, 57; 65-А; 74-А; 74-Б; 52; 59; 62; 57-Б; 62/70; 65; 76 (офисы) 55-Б (институт) 60;

- ул. Б. Хмельницкого, 94;

- ул. Бульварно-Кудрявская, 23-Е (пенсионный фонд).

На месте работают бригады "Киевводоканала". После завершения обследования будет определен срок ликвидации аварии. Автоцистерна с водой будет расположена возле дома № 55 на ул. О. Гончара.

Напомним, в Киеве уровень пробок перед выходными уже оценивается в 6 баллов.

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