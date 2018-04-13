Вытащу из комментариев ответ на вопрос, «могут ли С-400 сбивать «Томагавки». Итак:

Если не упиваться остроумием сомнительного свойства — «да, без проблем». BGM-109 очень простая цель, особенно пока летят над морем. Их даже древняя «Шилка» сметет легко, если легкомысленно на 2000-2500м подлетят (дальнобойность автоматов). Вопрос не в технической способности тамошней ПВО сбивать «Томагавки», а в готовности к тому, что произойдет потом и желании пойти до конца. Какого конца? Полного.

Положим, штук 50-60 ракет (из пары сотен) сбить успеют, может даже и больше, ну а потом — расстрелявшие боекомплект ЗРК будут атакованы всеми силами Шестого флота и приданными ему силами, + ВВС США и союзников с баз на Кипре, в СА и Ираке. Израиль тоже присоединится, я думаю. Сколько-то С-400 и прикрывающие их «Панцири» сумеют еще сбить, но потом их точно задавят, просто массой. Как давили ЗРК «Оса» в Ираке: у них 6 ракет в БК — так в них пускали четыре Маверика. Три они сбивали двухракетными залпами, а четвертый разносил ЗРК на куски.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Что будет дальше? Дальше либо на этом утереться и готовить вазелин, потому что на такие выходки «в одиночку против только мира» надо со своим вазелином ходить — либо очень быстрая эскалация до глобальной ядерной войны.

Ну, а поскольку до глобальной ядерной войны вован-таврический пока еще не дозрел (хотя и пыжится), то чтобы не утирать потом битую морду, впопыхах вазелинясь — проще с самого начала «не заметить» летящие «томагавки» и нести всякую чушь про «кривизну Земли». Посмеются, в морду плюнут — но бить не будут, да и «жилет шахида» на себе подрывать не придется.

—————————————

P.S. Отдельная тема — морально-волевые качества военнослужащих. Арабские «воины», как показывает практика, склонны при малейшем риске разбегаться быстрее «Томагавков», а нашим там за кого насмерть-то стоять? На кой оно им надо?

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира