Первые летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования состоялись 30 декабря

Масштабные испытания крылатых ракет украинского производства должны состояться в конце этого года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Что касается подготовки крылатых ракет украинского производства, мы уже будем видеть и пусковую установку, и уже отработанную технологию производства этих ракет. И будут проведены серьезные испытания, не государственные, но масштабные, где-то в конце этого года», — подчеркнул он, информирует svodka.net.

Напомним, 30 декабря состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели.

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