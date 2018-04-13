|Яценюк: Вопрос отчета Кабинета министров поднимается исключительно с политической мотивацией
|13.04.2018 15:44
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"Как можно отправлять правительство в отставку менее чем за год до президентских выборов? В стране должна быть стабильность, чтобы были проведены честные и прозрачные президентские выборы, продолжался курс реформ и не было никаких признаков политической дестабилизации"руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, отвечая на вопрос журналистов в рамках 11-го Киевского форума в пятницу, 13 апреля, заявил, что нет никаких оснований для отставки Кабинета министров, и она не состоится.
Фото: nfront.org.ua
"Вопрос отчета Кабинета министров поднимается исключительно с политической мотивацией, как и тогда, когда была политическая борьба против моего Кабинета министров" , - отметил Арсений Яценюк.
Правительство Украины и Премьер-министр Украины "справляются с теми задачами, которые на них возложены", - подчеркнул он.
Во фракции "Народный фронт" нет вопросов ни к правительству, ни к членам правительства от "Народного фронта", - подчеркнул он: "Те министры, которые делегированы в состав правительства фракцией" Народный фронт ", справляются со своими обязанностями" .
"Если наши партнеры из Блока Петра Порошенко считают необходимым изменить тех или иных министров в составе правительства, это их право. В соответствии с Конституцией проводятся консультации на уровне фракций, и премьер-министр Украины вносит в Верховную Раду Украины представление ли об увольнении , то о назначении любого члена Кабмина, согласовано в рамках коалиции и имеет 226 голосов поддержки " , - сказал лидер" Народного фронта ".