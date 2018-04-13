"Как можно отправлять правительство в отставку менее чем за год до президентских выборов? В стране должна быть стабильность, чтобы были проведены честные и прозрачные президентские выборы, продолжался курс реформ и не было никаких признаков политической дестабилизации"

"Вопрос отчета Кабинета министров поднимается исключительно с политической мотивацией, как и тогда, когда была политическая борьба против моего Кабинета министров" , - отметил Арсений Яценюк.

Правительство Украины и Премьер-министр Украины "справляются с теми задачами, которые на них возложены", - подчеркнул он.

Во фракции "Народный фронт" нет вопросов ни к правительству, ни к членам правительства от "Народного фронта", - подчеркнул он: "Те министры, которые делегированы в состав правительства фракцией" Народный фронт ", справляются со своими обязанностями" .