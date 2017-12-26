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Определены самые бесполезные изобретения года
26.12.2017 21:34
Определены самые бесполезные изобретения года По теме:

Авторитетное издание Gizmodo назвало ТОП-10 самых бесполезных изобретений года. В рейтинг были включены технологические проекты, которые, по мнению специалистов, являются наиболее неоригинальными, пишет со ссылкой на .

Лидером антирейтинга стало устройство от компании Juicero под названием Evans с Wi-Fi, которое выжимает сок из пакета и обеспечивает беспроводным доступом в Интернет. При этом стоимость этого гаджета составляет 400 долларов.







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