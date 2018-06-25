В Винницкой области 18-летний юноша пострадал в результате взрыва гранаты. Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции.

По данным правоохранителей, случай произошел в понедельник, 25 июня, около 08:00. В полицию поступило сообщение о госпитализации жителя города Ямполь с осколочными ранениями ног.

"По предварительной информации, пострадавший получил травмы в результате взрыва гранаты... Взрыв произошел в результате неосторожного обращения парня с гранатой во дворе дома, в котором он проживает", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данному факту открыто дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в ночь на понедельник, 25 июня, в Одессе прогремел взрыв .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира