Глава Пентагона призвал отложить удар по Сирии Мэттис призвал получить более достоверные факты причастности Асада к химической атаке в сирийском городе Дума, чтобы убедить мир в необходимости военной операции. Министр обороны США Джеймс Мэттис 12 апреля попросил замедлить предстоящий удар по Сирии в связи с опасениями, что бомбардировка сил Башара Асада может перерасти в более широкий конфликт с Россией и Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне, информирует svodka.net. Собеседники издания рассказали, что во время заседания Мэттис призвал получить более достоверные факты причастности Асада к химической атаке в сирийском городе Дума, чтобы убедить мир в необходимости военной операции. «Мы пытаемся остановить убийства невинных людей. Но если посмотреть на стратегическом уровне, то как мы сможем удержать ситуацию от эскалации, если вы понимаете мой намек?» – заявил он. Несмотря на осторожность главы Пентагона, отложить удар после угрозы президента США Дональда Трампа в Twitter о предстоящем американском ракетном ударе будет трудно, отметили источники The New York Times. Читайте: Россия хочет получить от Пентагона координаты целей в Сирии 7 апреля жители города Дума в Восточной Гуте подверглись химической атаке, в результате чего погибло от 70 до 100 человек. Ряд западных стран заявили, что к произошедшему причастны сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией. Дамаск причастность к химатаке отвергает. 9 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе. Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты «прилетят – хорошие, новые и «умные». Чуть позже он написал в Twitter, что сейчас отношения Штатов с Россией хуже, чем во времена холодной войны, хотя для этого нет оснований, и предложил остановить гонку вооружений. Читайте: Параллельная Вселенная: Лавров рассказал, кто стоит за "постановкой химатаки" в Сирии Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики «Исламского государства». К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.



