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В СБУ сообщили что гранату в польский мемориал во Львове бросили из автомобиля, купленного за $800
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13.04.2018 15:50
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Замглавы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что организаторы подрыва
гранаты 13 марта на польском Мемориале орлят купили автомобиль с
иностранной регистрацией, чтобы избежать идентификации. СБУ
задержала организаторов теракта в Киеве Фото: Служба безпеки
України / Facebook Выйти на след преступников спецслужбе помог
автомобиль, из которого бросили гранату в мемориал.
Злоумышленники купили машину с иностранной регистрацией за $800, в
надежде, что купленное без юридического оформления транспортное
средство помешает выйти на их след."Оперативным работникам пришлось
провести большую и кропотливую работу, просмотреть множество видео
с камер наружного наблюдения, чтобы воссоздать путь и места,
которые они посещали", – рассказал Кононенко.Зампредседателя СБУ
добавил, что в ходе следственно-оперативных действий сотрудники
спецслужбы выяснили, что группа готовит поджог во Львове
автобуса с польской регистрацией, поскольку аналогичная акция 23
марта 2018 года не получила резонанса, на который рассчитывали
российские кураторы."Спецслужбы РФ дали намек провести повторную
акцию с обязательной видеофиксацией поджога автобуса, которая уже
полностью контролировалась СБУ. Мы имитировали поджог автобуса и
расклеивание соответствующих провокационных листовок. Отчет о
выполнении задания с помощью электронных мессенджеров был направлен
заказчику, чем наши сотрудники завершили цикл документирования
противоправной деятельности", – заявил Кононенко.По его словам,
после отчета кураторам сотрудники СБУ задержали в Киеве двух
злоумышленников – киевлянина и жителя Львова в рамках уголовного
производства, открытого по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины
(террористический акт)."Во время обысков по месту жительства
подозреваемых правоохранители изъяли незарегистрированное
травматическое оружие и открытки, идентичные тем, которые должны
были расклеить во Львове... Это преступление – очередная
провокация, инспирированная для запугивания населения, прежде
только иностранных граждан, для создания осложнений в отношениях
нашей страны и Республики Польша", – подчеркнул заместитель главы
СБУ.Он добавил, что по схожему сценарию действовало группировки,
разоблаченные СБУ в Чернигове и на Волыни.В СБУ добавили, что
только в марте 2018 года обезвредили две террористические группы,
однако в спецслужбе знают и о существовании других.По словам
заместителя председателя СБУ, российская сторона нанимает для
провокаций криминалитет, спортсменов, и околокриминальные
структуры.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2108126452750682
О задержании двух подозреваемых в причастности ко взрыву возле
польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище 13 марта и
попытке поджога польского туристического автобуса во Львове 3
апреля сообщил председатель Службы безопасности Украины
Василий Грицак. Он заявил, что антипольские акции курировали
спецслужбы РФ, а финансировало окружение беглого экс-президента
Украины Виктора Януковича.
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