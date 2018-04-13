Замглавы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что организаторы подрыва гранаты 13 марта на польском Мемориале орлят купили автомобиль с иностранной регистрацией, чтобы избежать идентификации. СБУ задержала организаторов теракта в Киеве Фото: Служба безпеки України / Facebook Выйти на след преступников спецслужбе помог автомобиль, из которого бросили гранату в мемориал. Злоумышленники купили машину с иностранной регистрацией за $800, в надежде, что купленное без юридического оформления транспортное средство помешает выйти на их след."Оперативным работникам пришлось провести большую и кропотливую работу, просмотреть множество видео с камер наружного наблюдения, чтобы воссоздать путь и места, которые они посещали", – рассказал Кононенко.Зампредседателя СБУ добавил, что в ходе следственно-оперативных действий сотрудники спецслужбы выяснили, что группа готовит поджог во Львове автобуса с польской регистрацией, поскольку аналогичная акция 23 марта 2018 года не получила резонанса, на который рассчитывали российские кураторы."Спецслужбы РФ дали намек провести повторную акцию с обязательной видеофиксацией поджога автобуса, которая уже полностью контролировалась СБУ. Мы имитировали поджог автобуса и расклеивание соответствующих провокационных листовок. Отчет о выполнении задания с помощью электронных мессенджеров был направлен заказчику, чем наши сотрудники завершили цикл документирования противоправной деятельности", – заявил Кононенко.По его словам, после отчета кураторам сотрудники СБУ задержали в Киеве двух злоумышленников – киевлянина и жителя Львова в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)."Во время обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли незарегистрированное травматическое оружие и открытки, идентичные тем, которые должны были расклеить во Львове... Это преступление – очередная провокация, инспирированная для запугивания населения, прежде только иностранных граждан, для создания осложнений в отношениях нашей страны и Республики Польша", – подчеркнул заместитель главы СБУ.Он добавил, что по схожему сценарию действовало группировки, разоблаченные СБУ в Чернигове и на Волыни.В СБУ добавили, что только в марте 2018 года обезвредили две террористические группы, однако в спецслужбе знают и о существовании других.По словам заместителя председателя СБУ, российская сторона нанимает для провокаций криминалитет, спортсменов, и околокриминальные структуры. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2108126452750682 О задержании двух подозреваемых в причастности ко взрыву возле польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище 13 марта и попытке поджога польского туристического автобуса во Львове 3 апреля сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Он заявил, что антипольские акции курировали спецслужбы РФ, а финансировало окружение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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