|У известного российского актера диагностировали последнюю стадию рака
|13.04.2018 15:51
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У легендарного актера Николая Караченцова из Российской Федерации, которому в минувшем году поставили диагноз неоперабельная опухоль легкого, теперь обнаружили последнюю стадию болезни. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на слова супруги актера.
По словам жены Караченцева Людмилы, в нынешнее время он пребывает в Израиле, где проходит курс лечения от рака.
"Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая степень рака, мы боремся за его жизнь", - отметила женщина.
Отметим, что в прошлом году у актера диагностировали рак. Он прошел курс химиотерапии и ему была проведена операция. Его жена просила помочь собрать миллион на лечение мужа. Четвертый курс химиотерапии он прошел успешно.
Как сообщал svodka.net, в Великобритании в возрасте 36 лет умер руководитель знаменитой британской группы The Overtones Тимми Матли. Стоит отметить, что точная причина смерти Матли остается неизвестной. По данным некоторых СМИ, мужчина выпал с балкона здания в Лондоне.
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