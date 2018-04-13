"Мы будем в дальнейшем помогать Украине, чтобы она по праву заняла свое место в европейской семье", - сказал министр обороны Литвы Раймондас Кароблис

В Литве согласны с оценкой текущей ситуации, которую дает Украина и хорошо осведомлены о цифр военного наращивания России на украинской границе, - заявил литовский министр национальной обороны Раймондас Кароблис на XI Киевском форуме, информирует "Зеркало недели".

Кароблис отметил, что Европа "не сразу осознала всю серьезность вызовов со стороны России".

"Но хорошая новость в том, что Запад уже сформировал солидарность и единство в отношении России. В рамках НАТО я уже не является единственным человеком, который говорит об угрозах со стороны России", - сказал он.

По словам Кароблиса, для стран Альянса важно сохранять единство в вопросах ограничительных мер против РФ.

"Россия хочет держать Украину в сфере своего влияния и отрезать ее от евроатлантического курса. Но это не удается. Украинский народ показал свою устойчивость, как нация, которая выбрала свободу", - сказал литовский министр.

Кароблис также призвал украинскую власть продолжить реформы и укрепление ВСУ.

При этом он отметил: "В мире есть некоторое разочарование темпом реформ и борьбы с коррупцией".

Однако министр обороны призвал страны Европы увеличить помощь Украине и приветствовал решение США о предоставлении летального оружия.

"Мы будем в дальнейшем помогать Украине, чтобы она по праву заняла свое место в европейской семье. Это в интересах не только Литвы, но и только евроатлантического сообщества", - подчеркнул Кароблис.

Ранее, сенатор США после визита на Донбасс анонсировал предоставление Украине снайперских комплексов .