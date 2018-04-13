|Литва призывает международных партнеров увеличить помощь Украине
|13.04.2018 15:52
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"Мы будем в дальнейшем помогать Украине, чтобы она по праву заняла свое место в европейской семье", - сказал министр обороны Литвы Раймондас КароблисЛитва призывает международных партнеров увеличить помощь официальному Киеву.
Фото: news.mail.ru
В Литве согласны с оценкой текущей ситуации, которую дает Украина и хорошо осведомлены о цифр военного наращивания России на украинской границе, - заявил литовский министр национальной обороны Раймондас Кароблис на XI Киевском форуме, информирует "Зеркало недели".
Кароблис отметил, что Европа "не сразу осознала всю серьезность вызовов со стороны России".
"Но хорошая новость в том, что Запад уже сформировал солидарность и единство в отношении России. В рамках НАТО я уже не является единственным человеком, который говорит об угрозах со стороны России", - сказал он.
По словам Кароблиса, для стран Альянса важно сохранять единство в вопросах ограничительных мер против РФ.
"Россия хочет держать Украину в сфере своего влияния и отрезать ее от евроатлантического курса. Но это не удается. Украинский народ показал свою устойчивость, как нация, которая выбрала свободу", - сказал литовский министр.
Кароблис также призвал украинскую власть продолжить реформы и укрепление ВСУ.
При этом он отметил: "В мире есть некоторое разочарование темпом реформ и борьбы с коррупцией".
Однако министр обороны призвал страны Европы увеличить помощь Украине и приветствовал решение США о предоставлении летального оружия.
"Мы будем в дальнейшем помогать Украине, чтобы она по праву заняла свое место в европейской семье. Это в интересах не только Литвы, но и только евроатлантического сообщества", - подчеркнул Кароблис.
Ранее, сенатор США после визита на Донбасс анонсировал предоставление Украине снайперских комплексов .
Напомним, что глава украинского Минфина Александр Данилюк заявил, что Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.