Новые санкции, введенные США против ряда российских компаний и их владельцев на прошлой неделе, скорее только, серьезно отразятся на деятельности и финансовых показателях этих фирм, ограничив возможности в торговле и обслуживании номинированного в долларах долга. Об этом со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch сообщает Reuters, передает .

В среду Fitch пересмотрело прогноз рейтингов попавшего в санкционный список Русала на "негативный" и отозвало рейтинги. В четверг агентство сообщило об отзыве рейтингов группы En+ Олега Дерипаcки.

Введение новых санкций США спровоцировало серьезное снижение российских акций и рынка корпоративных облигаций, отразившееся на компаниях и организациях, не попавших в "черный список". Это может указывать на опасения рынка о том, что США могут расширить санкционный список, к примеру, включив в него компании и организации, совершающие сделки с уже попавшими в него фирмами, сообщило Fitch.

По сообщению агентства, "неопределенность, связанная с санкциями и их возможным расширением, может ограничить инвестиции в РФ и подорвать рост экономики страны".

США на прошлой неделе ввели санкции в отношении семи российских олигархов, ряда чиновников и компаний в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские президентские выборы 2016 года и другие "злонамеренные действия" властей РФ по всему миру.

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