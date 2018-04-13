Адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью Главного разведуправления РФ с 2013 года, говорится в письме советника британского премьер-министра по вопросам безпасности Марка Седвилла к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Седвилл написал письмо Столтенбергу по делу об отравлении Скрипалей Фото: EPA Письмо было отправлено после публикации 12 апреля отчета Организации по запрещению химического оружия в отношении отравления Скрипалей, в котором подтверждены результаты британской экспертизы.Седвилл отметил, что адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью Главного разведуправления РФ с 2013 года. Он подчеркнул, что такие люди, как Скрипаль, могут расссматриваться как "цели для убийства, спонсируемого государством" со строны РФ.По его словам, в Великобританиии по-прежнему считают, что только у России есть технические средства, опыт и мотив нападения на Скрипалей и что "очень вероятно", что РФ несет ответственность."Сочетание информации из открытых надежных источников и данных разведки свидетельствует, что в 1980-х годах СССР разрабатывал новый класс нервных агентов "четвертого поколения", известных как "Новички". Ключевым институтом, ответственным за эту работу, был филиал Государственного института органической химии и технологий в Шиханах неподалеку от Волгограда. Кодовым словом для программы наступательного химического оружия (частью которой был и "Новичок") было "Фолиант", – рассказал он.Седвилл добавил, что в 2000-х годах Россия начала тестировать средства доставки химического оружия и готовила спецподразделения по использованию этого оружия."Эта программа включала исследование способов доставки нервных агентов, в том числе путем применения к дверным ручкам. В течение последнего десятилетия Россия производила и складировала небольшое количество "Новичка" по той же программе", – заявил он.Седвилл подчеркнул, что после распада СССР "маловероятно", чтобы какая-то страна, кроме РФ, разрабатывала это химическое оружие."Маловероятно, что "Новичок" может быть создан и применен негосударственными субъектами (например, преступной или террористической группой)", – добавил советник.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.12 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей нервно-паралитическим агентом класса "Новичок". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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