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В Великобритании заявили, что Россия следила за Скрипалями с 2013 года и тестировала способы применения "Новичка" на дверных ручках
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13.04.2018 15:58
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Адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью Главного
разведуправления РФ с 2013 года, говорится в письме советника
британского премьер-министра по вопросам безпасности Марка Седвилла
к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Седвилл написал письмо
Столтенбергу по делу об отравлении Скрипалей Фото: EPA Письмо было
отправлено после публикации 12 апреля отчета Организации по
запрещению химического оружия в отношении отравления Скрипалей, в
котором подтверждены результаты британской экспертизы.Седвилл
отметил, что адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью
Главного разведуправления РФ с 2013 года. Он подчеркнул, что такие
люди, как Скрипаль, могут расссматриваться как "цели для убийства,
спонсируемого государством" со строны РФ.По его словам, в
Великобританиии по-прежнему считают, что только у России есть
технические средства, опыт и мотив нападения на Скрипалей и что
"очень вероятно", что РФ несет ответственность."Сочетание
информации из открытых надежных источников и данных разведки
свидетельствует, что в 1980-х годах СССР разрабатывал новый класс
нервных агентов "четвертого поколения", известных как "Новички".
Ключевым институтом, ответственным за эту работу, был филиал
Государственного института органической химии и технологий в
Шиханах неподалеку от Волгограда. Кодовым словом для программы
наступательного химического оружия (частью которой был и "Новичок")
было "Фолиант", – рассказал он.Седвилл добавил, что в 2000-х
годах Россия начала тестировать средства доставки химического
оружия и готовила спецподразделения по использованию этого
оружия."Эта программа включала исследование способов доставки
нервных агентов, в том числе путем применения к дверным ручкам. В
течение последнего десятилетия Россия производила и складировала
небольшое количество "Новичка" по той же программе", – заявил
он.Седвилл подчеркнул, что после распада СССР "маловероятно", чтобы
какая-то страна, кроме РФ, разрабатывала это химическое
оружие."Маловероятно, что "Новичок" может быть создан и применен
негосударственными субъектами (например, преступной или
террористической группой)", – добавил советник.66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.
Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. По данным
СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей
Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но
прогресс заметен.12 марта министр иностранных дел Великобритании
Борис Джонсон заявил, что ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей
нервно-паралитическим агентом класса "Новичок".
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