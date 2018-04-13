Как сообщает Sky News, об этом он сообщил в письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

По информации британских властей, с 2013 года адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ.

Также сообщается, что Россия несколько лет проводила тесты, как действуют нервные агенты при нанесении на дверные ручки.

Седвилл уточняет, что Россия за последние десять лет произвела небольшое количество яда «Новичок».

Юлия и Сергей Скрипали

По его словам, Москва не сообщила о работе над «Новичком» при присоединении к Конвенции о запрещении химического оружия в 1993 году и в дальнейшем продолжала работу над ним.

«Таким образом, мы продолжаем считать, что только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотив для атаки на Скрипалей, и что крайне вероятно, что ответственность лежит на российском государстве. Другого правдоподобного объяснения нет», — написал Седвилл.

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