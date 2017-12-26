Международный валютный фонд (МВФ) видит риски в значительном росте расходов, предусмотренных в государственном бюджете на 2018 год.

Об этом в комментарии «Экономической правде» заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, информирует еizvestia.com.

«Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов, темп увеличения которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ», — сказал Люнгман.

«В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости», — добавил он.

При голосовании за бюджет на 2018 год депутаты одобрили несогласованное с правительством увеличение расходов на оплату труда аппарата Верховной Рады, Государственное управление делами, Генпрокуратуру.

Читайте: В МВФ назвали наибольшие риски госбюджета-2018

Беспокойство МВФ также вызывают планы руководства страны повысить минимальную зарплату до 4100 грн уже в следующем году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира