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Выпал из скорой по дороге: в Днепропетровской области произошло странное происшествие
28.10.2019 13:06
Мужчина выпал из скорой по дороге в больницу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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