“Укрпочта” сообщила о двухэтапном повышение тарифов на доставку прессы. В результате обоих повышений тариф вырастет на 43,9%, передает со ссылкой на сообщение компании.

“Министерство инфраструктуры утвердило тарифы для ”Укрпочты“ на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке. Тарифы будут меняться в два этапа. Первый этап продлится с 1 июля до 31 декабря 2018 года, когда тарифы будут повышаться в среднем на 24,7%. Второй этап — с 1 января 2019 года предусматривает повышение уровня тарифов на 19,2% по сравнению с первым этапом”, - говорится в сообщении.

В то же время, тарифы на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке для изданий, на которые распространяется действие ст. 9 Закона “О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов”, должны составлять не более 40% себестоимости изготовления одного экземпляра подписного издания.

“То есть если редакции (издательства) не изменят себестоимости издания, принятый приказ не повлияет на стоимость услуг по приему и доставке этих изданий”, — обратили внимание в компании.

В “Укрпочте” отметили, что повышение тарифов должно обеспечить минимальную рентабельность предоставления услуг, ведь в прошлом году госпредприятия предоставляли услуги по доставке и приему газет и журналов ниже себестоимости, что негативно сказывалось на финансовом состоянии “Укрпочты” и “Прессы” и приводило к убыткам.

Для подписчиков, оформивших подписку на год, цена доставки в 2018 году не изменится.

Напомним, “Укрпочта” оказалась в перечне должников налогов.

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