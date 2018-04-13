|В Киеве облили краской памятник Ватутину, на месте произошли стычки
|13.04.2018 16:06
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https://www.facebook.com/ps.kyiv/posts/2051667205100127
Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила "Украинской правде", по результатам акции одного из ее активных участников доставили в Печерское управление полиции, один человек пострадал."Одна ветеранская организация хотела возложить цветы у памятника, им помешала группа из около 30 парней. Произошла стычка. Быстро прибыли полицейские, которые дежурят возле ВР. Молодчики применили газовые баллончики. В результате этого одна женщина получила ожоги глаз и лица. Одного активного участника доставили в Печерское РУ", – заявила она.
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