Чиновники утверждают, что это по плану

Памятник архитектуры национального значения ХVI-ХVII вв. замок-дворец в Поморянах считали одним из худших по состоянию на Львовщине. К 2016 году его реставрировали. Впоследствии в области взялись реализовывать проект по ликвидации аварийного состояния замка.

Как сообщает ТСН , за последний год на противоаварийные работы Львовская обладминистрация выделила 800 тысяч гривен. Теперь чиновники убеждают - стену и так должны были частично демонтировать.

Напомним, что, по словам главы МИД Павел Климкин, исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение, что касается Крыма и открывает возможность для размещения мониторинговой миссии в АРК.