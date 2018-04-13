|На Львовщине обвалилась стена старинного замка
|13.04.2018 16:07
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Чиновники утверждают, что это по плануНа Львовщине обвалилась стена восточного крыла старинного замка-дворца ХVI-ХVII вв. в пгт. Поморяне.
Фото: facebook.com/NGO.ContrForce
Памятник архитектуры национального значения ХVI-ХVII вв. замок-дворец в Поморянах считали одним из худших по состоянию на Львовщине. К 2016 году его реставрировали. Впоследствии в области взялись реализовывать проект по ликвидации аварийного состояния замка.
Как сообщает ТСН, за последний год на противоаварийные работы Львовская обладминистрация выделила 800 тысяч гривен. Теперь чиновники убеждают - стену и так должны были частично демонтировать.
Напомним, что, по словам главы МИД Павел Климкин, исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение, что касается Крыма и открывает возможность для размещения мониторинговой миссии в АРК.
"Только что исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение относительно Крыма. Это действительно возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науки, охраны памятников культуры в Крыму, в т. ч. Ханского дворца", - заявлял Климкин.