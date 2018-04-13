Вот как приготовить домашний коньяк: рецепт По теме:
Недавно ко мне в гости приезжала моя тетя, хорошая
женщина, душевная, но речь не о том. Она привезла много гостинцев,
в том числе бутылочку коньяка. Коньяк этот впечатлил всех: запах
потрясающий, а вкус… Всё как у дорогого элитного коньяка. Начали
тетю расспрашивать, где она такой раздобыла и зачем тратила деньги
на столь дорогой напиток.
Тетя посмеялась и рассказала, что коньяк она не покупала, а
сделала дома, пишет
со ссылкой на .
Мы разведали рецепт и теперь хотим поделиться им с тобой.
Оказалось, приготовление домашнего коньяка не
такая уж сложная штука.
Как сделать домашний коньяк
Ингредиенты
- 3 л. самогона или водки
- 2 ст. л. коры дуба
- 1 щепотка молотого мускатного ореха
- 1 щепотка кардамона
- 3 ст. л. сахара
Приготовление
- Для начала немного об ингредиентах. Водка
или самогон — решать тебе. Есть небольшое различие во вкусе, но оно
не такое уж и ощутимое. Кору дуба можно приобрести в аптеке.
Рекомендуем предварительно ее замочить в кипятке примерно на 10
минут, высушить, а уж потом класть в напиток. Кору можно заменить
равным количеством дубовых чипсов.
- А теперь перейдем к приготовлению. Сахар
раствори в небольшом количестве самогона, сделав простой
карамельный сироп. В банку положи все ингредиенты, залей самогоном,
а после добавь сироп.
- Всё это хорошенько взболтай и поставь в
темное место. Настаивать нужно больше двух недель, но не больше
месяца, чтобы самогон не впитал из коры слишком много дубильных
веществ.
- После того как настойка приобрела
насыщенный цвет и благовоние, ее нужно профильтровать. Разлей по
бутылкам и снова отправь в темное место, но на этот раз примерно на
полгода. Вот твой лучший домашний коньяк и
готов!
Коньяк из самогона на дубовой коре — это не химическая подделка,
а живой, благородный напиток, к тому же сделанный своими руками.
Настоящие эксперты в этом деле говорят, что коньяк становится
особенно приятным и вкусным, если выдержать его два года. С каждым
месяцем напиток приобретает всё более богатый и мягкий вкус.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира