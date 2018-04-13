Недавно ко мне в гости приезжала моя тетя, хорошая женщина, душевная, но речь не о том. Она привезла много гостинцев, в том числе бутылочку коньяка. Коньяк этот впечатлил всех: запах потрясающий, а вкус… Всё как у дорогого элитного коньяка. Начали тетю расспрашивать, где она такой раздобыла и зачем тратила деньги на столь дорогой напиток.

Тетя посмеялась и рассказала, что коньяк она не покупала, а сделала дома, пишет со ссылкой на .

Мы разведали рецепт и теперь хотим поделиться им с тобой. Оказалось, приготовление домашнего коньяка не такая уж сложная штука.

Как сделать домашний коньяк

Ингредиенты

3 л. самогона или водки

2 ст. л. коры дуба

1 щепотка молотого мускатного ореха

1 щепотка кардамона

3 ст. л. сахара

Приготовление

Для начала немного об ингредиентах. Водка или самогон — решать тебе. Есть небольшое различие во вкусе, но оно не такое уж и ощутимое. Кору дуба можно приобрести в аптеке. Рекомендуем предварительно ее замочить в кипятке примерно на 10 минут, высушить, а уж потом класть в напиток. Кору можно заменить равным количеством дубовых чипсов. А теперь перейдем к приготовлению. Сахар раствори в небольшом количестве самогона, сделав простой карамельный сироп. В банку положи все ингредиенты, залей самогоном, а после добавь сироп. Всё это хорошенько взболтай и поставь в темное место. Настаивать нужно больше двух недель, но не больше месяца, чтобы самогон не впитал из коры слишком много дубильных веществ. После того как настойка приобрела насыщенный цвет и благовоние, ее нужно профильтровать. Разлей по бутылкам и снова отправь в темное место, но на этот раз примерно на полгода. Вот твой лучший домашний коньяк и готов!

Коньяк из самогона на дубовой коре — это не химическая подделка, а живой, благородный напиток, к тому же сделанный своими руками. Настоящие эксперты в этом деле говорят, что коньяк становится особенно приятным и вкусным, если выдержать его два года. С каждым месяцем напиток приобретает всё более богатый и мягкий вкус.

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