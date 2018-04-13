|Порошенко больше не входит в ТОП-10 самых богатых людей Украины
|13.04.2018 16:09
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Суммарное состояние главы государства составило 542 млн долларов, свидетельствуют данные журнала «Фокус».
Таким образом, за год Порошенко потерял одну позицию в рейтинге топ-100 самых богатых украинцев и занял 11 место в соответствующем списке.
Рейтинг в очередной раз возглавил основатель компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Ринат Ахметов. Его состояние достигло 3,1 млрд долларов.
Второе и третье место досталось совладельцам группы «Приват» Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову – 1,6 млрд долларов и 1,5 млрд долларов, соответственно.
Четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины занял основатель инвестиционно-консалтинговой группы EastOne Виктор Пинчук, состояние которого составило 1,4 млрд долларов
Замкнул пятерку хозяин группы компаний Ferrexpo Константин Жеваго с капиталом в 1 млрд долларов. За год он поднялся на три строчки в рейтинге.
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