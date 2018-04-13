Порошенко больше не входит в ТОП-10 самых богатых людей Украины Президент Украины Петр Порошенко выпал из первой десятки самых богатых людей страны. Суммарное состояние главы государства составило 542 млн долларов, свидетельствуют данные журнала «Фокус». Таким образом, за год Порошенко потерял одну позицию в рейтинге топ-100 самых богатых украинцев и занял 11 место в соответствующем списке. Рейтинг в очередной раз возглавил основатель компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Ринат Ахметов. Его состояние достигло 3,1 млрд долларов. Второе и третье место досталось совладельцам группы «Приват» Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову – 1,6 млрд долларов и 1,5 млрд долларов, соответственно. Четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины занял основатель инвестиционно-консалтинговой группы EastOne Виктор Пинчук, состояние которого составило 1,4 млрд долларов Замкнул пятерку хозяин группы компаний Ferrexpo Константин Жеваго с капиталом в 1 млрд долларов. За год он поднялся на три строчки в рейтинге. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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