Спасатели ликвидировали пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана, огнем полностью уничтожено заведение, а также частично повреждена спасательная станция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает

Сообщение о пожаре поступило в пятницу 13 апреля в 10:55.

В 11:11 на пожар прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит кафе на площади 500 м.кв. и существует угроза распространения огня на рядом расположенную коммунальную спасательную станцию.

В 11:57 пожар был локализован и в 13:06 ликвидирован. В результате пожара кафе уничтожено полностью и частично повреждена спасательная станция. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекалось 10 единицы основной пожарной техники и 45 спасателей.

Как сообщал в Одессе 13 апреля произошел масштабный пожар ресторана на набережной.

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