В небе над городом Новый Уренгой в Российской Федерации на рассвете взошло солнце ромбовидной формы. Фото с места событий обнародовали жители города в социальных сетях, передают Вести .

Эксперты утверждают, что такое редкое атмосферное явление получило название "сложное гало".

Стоит отметить, что в мире насчитывается большое количество видов гало, который вызывается обычно кристаллами льда в перистых облаках, где высота достигает 5-10 километров в верхнем слое тропосферы. А их форма, в первую очередь, зависит от расположения.

Как сообщал svodka.net ранее, территорию грузинских горнолыжных курортов настигла песчаная буря из Северной Африки, из-за чего посетителям курорта Годергези в высокогорной Аджарии пришлось кататься на лыжах по снегу красного цвета . По словам местных синоптиков, мелкая пыль из Африки способна не только выпадать вместе с осадками и окрашивать снег.

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