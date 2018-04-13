|
Зибров: Уверен на 200%, если бы не было Маринки, я весил бы килограммов 120–130
|
13.04.2018 16:14
|
Певец и композитор, народный музыкант Украины Павел Зибров в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал,
что если бы не жена, он не был тем Павлом Зибровым, которого знают
и любят. Зибров: Без жены у меня было бы 120–130 кг. Мог бы
Бобула догнать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я уверен на
200%, что если бы не было Маринки, то я был бы Павлом Зибровым, но
не тем Павлом Зибровым, который есть на сегодняшний момент и
которого знают и любят. Безусловно, я был бы килограммов 120–130.
Ну потому что я люблю вареники, деруны, мучное. Я страшно люблю эти
вещи. Она мне запрещает", – рассказал он.Артист рассказал, что
его жена россиянка, а ее родители родом из Сибири."Я [вешу]
97–98 килограммов, до 100. Без нее было бы 120–130. Мог бы Бобула
догнать. И вообще она филолог, прекрасно знает язык. Она жила за
границей, потому что отец у нее дипломат, корреспондент ТАСС. Он
возглавлял ТАСС в Варшаве, потом в Праге. То есть она жила за
границей, и манеры у нее – как у панянки. Прекрасный
английский, красивый польский. И мне она привила эти манеры, чтобы
я мешты (туфли. – "ГОРДОН") по два раза в день
[чистил]… прилизанный, побритый ходил", – продолжил он.Зибров
пояснил, что вырос в интернате."Спецшкола-интернат для
одаренных детей имени Лысенко. Без мамы до 11 класса, потом
общежитие при консерватории. Понятно, что и улица воспитывала. Но я
не жалею. Я благодарен судьбе за то, что я прошел интернат и эту
школу жизни, армию… И потом жизнь мне подарила такую прекрасную
жену, умную, любящую", – подытожил он.
.
Марина Зиброва – вторая жена певца. Она работает директором,
режиссером и художником по костюмам в театре Павла Зиброва. У пары
есть дочь Диана, родившаяся 21 февраля 1997 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира