Певец и композитор, народный музыкант Украины Павел Зибров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что если бы не жена, он не был тем Павлом Зибровым, которого знают и любят. Зибров: Без жены у меня было бы 120–130 кг. Мог бы Бобула догнать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я уверен на 200%, что если бы не было Маринки, то я был бы Павлом Зибровым, но не тем Павлом Зибровым, который есть на сегодняшний момент и которого знают и любят. Безусловно, я был бы килограммов 120–130. Ну потому что я люблю вареники, деруны, мучное. Я страшно люблю эти вещи. Она мне запрещает", – рассказал он.Артист рассказал, что его жена россиянка, а ее родители родом из Сибири."Я [вешу] 97–98 килограммов, до 100. Без нее было бы 120–130. Мог бы Бобула догнать. И вообще она филолог, прекрасно знает язык. Она жила за границей, потому что отец у нее дипломат, корреспондент ТАСС. Он возглавлял ТАСС в Варшаве, потом в Праге. То есть она жила за границей, и манеры у нее – как у панянки. Прекрасный английский, красивый польский. И мне она привила эти манеры, чтобы я мешты (туфли. – "ГОРДОН") по два раза в день [чистил]… прилизанный, побритый ходил", – продолжил он.Зибров пояснил, что вырос в интернате."Спецшкола-интернат для одаренных детей имени Лысенко. Без мамы до 11 класса, потом общежитие при консерватории. Понятно, что и улица воспитывала. Но я не жалею. Я благодарен судьбе за то, что я прошел интернат и эту школу жизни, армию… И потом жизнь мне подарила такую прекрасную жену, умную, любящую", – подытожил он. . Марина Зиброва – вторая жена певца. Она работает директором, режиссером и художником по костюмам в театре Павла Зиброва. У пары есть дочь Диана, родившаяся 21 февраля 1997 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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