|ЕС согласился отложить «брексит» до 31 января 2020 года
|28.10.2019 13:07
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Евросоюз согласился перенести крайний срок выхода Великобритании из союза на 31 января 2020 года. Об этом объявил глава Европейского совета Дональд Туск.(function() })();
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по «брекситу». Согласно соглашению, страна будет соблюдать действующие нормы ЕС до конца 2020 года, а также заплатит за выход из него 33 миллиарда фунтов.
Но так как Палата общин запретила выносить на голосование соглашение о выходе из ЕС, пока не будут приняты необходимые для этого законы, Джонсон попросил ЕС об отсрочке.
22 октября Палата общин одобрила проект соглашения о «брексите», но трехдневный график его ратификации нижняя палата отклонила. Джонсон выразил опасение, что ЕС откажется перенести «брексит».