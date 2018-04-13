Погода, Новости, загрузка...
СБУ удалось воссоздать передвижения злоумышленников, подорвавших польский мемориал во Львове (видео)
13.04.2018 16:17
СБУ удалось воссоздать передвижения злоумышленников, подорвавших польский мемориал во Львове (видео) Злоумышленники, которые 13 марта совершили подрыв гранаты на польском мемориале на Лычаковском кладбище во Львове, были задержаны.

Об этом на брифинге 13 апреля рассказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

Было установлено, что случай организовали спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в регионе, — за $800 был приобретен автомобиль на иностранных номерах, из которого в мемориал бросили гранату.

«Следственным и оперативным работникам пришлось провести большую и кропотливую работу, просмотреть множество видео с камер наружного наблюдения для того, чтобы воссоздать путь и места, которые они посещали», — подчеркнул Кононенко.

По его словам, те же злоумышленники подожгли во Львове автобус с польской регистрацией. Происшествие не вызвало большого резонанса, после чего российские кураторы распорядились о еще одной провокации с обязательной видеофиксацией.

«Мы имитировали поджог автобуса и расклеивание соответствующих провокационных листовок. Отчет о выполнении задания с помощью электронных мессенджеров был направлен заказчику, чем наши сотрудники завершили цикл документирования противоправной деятельности», — отметили в СБУ.

Были задержаны двое злоумышленников, — житель Львова и Киева. Сейчас они помещены под стражу, против них открыли уголовное дело по статье о совершении террористического акта.

Момент взрыва смотрите с 2:53 видео:

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить