Об этом на брифинге 13 апреля рассказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

Было установлено, что случай организовали спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в регионе, — за $800 был приобретен автомобиль на иностранных номерах, из которого в мемориал бросили гранату.

«Следственным и оперативным работникам пришлось провести большую и кропотливую работу, просмотреть множество видео с камер наружного наблюдения для того, чтобы воссоздать путь и места, которые они посещали», — подчеркнул Кононенко.

По его словам, те же злоумышленники подожгли во Львове автобус с польской регистрацией. Происшествие не вызвало большого резонанса, после чего российские кураторы распорядились о еще одной провокации с обязательной видеофиксацией.

«Мы имитировали поджог автобуса и расклеивание соответствующих провокационных листовок. Отчет о выполнении задания с помощью электронных мессенджеров был направлен заказчику, чем наши сотрудники завершили цикл документирования противоправной деятельности», — отметили в СБУ.

Были задержаны двое злоумышленников, — житель Львова и Киева. Сейчас они помещены под стражу, против них открыли уголовное дело по статье о совершении террористического акта.

Момент взрыва смотрите с 2:53 видео:

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира