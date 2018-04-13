Киевлянин пытался переслать в Гонконг под видом печатной продукции 24 кг одногривневых купюр. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает

"По документам, указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту, во время таможенного досмотра таможенники обнаружили валюту Украины в купюрах номиналом 1 гривна, только 36 000 банкнот. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Всемирной почтовой конвенцией запрещено пересылки в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности, украинское законодательство так же позволяет пересылать физическим лицам наличные за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро.



Сейчас деньги изъяты по этому протоколу.



Материалы дела будут направлены в суд.

Как сообщал в Донецкой области 22-летний житель Кропивницкого пытался получить посылку с наркотиками из Чернигова. Запрещенное вещество было тщательно спрятано в радио.

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