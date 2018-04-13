Проверку народного депутата Украины Надежды Савченко на полиграфе пришлось прервать. Об этом сообщила сестра парламентария Вера Савченко, сообщает 112 Украина .

По ее словам, у Надежды постоянная тахикардия и повышенная температура, что сделало невозможным дальнейшую проверку. Ведь нестабильная работа организма не позволяет установить, правдивы ли данные.

Стоит отметить, что пока неизвестно, когда продолжат допрос.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 12 апреля, народного депутата Украины Надежду Савченко из следственного изолятора направили на обследование в клинику .

Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко заявила об ухудшении здоровья из-за голодовки . Она также подчеркнула, что мало верит украинским судам и считает, что приговор по ее делу не будет справедливым.

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