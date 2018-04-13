Сегодня, 13 апреля, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за май торгуется на отметке 1,344.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за июнь составила 1,344.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк поднял цену на желтый металл. Курс равен равен 351010.62 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 128.52 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 116.06 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1370.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1253.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что стоимость золота колеблется в пятницу, пытаясь выйти в коррекционный тренд после снижения цены металла в четверг, которое стало самым резким удешевлением актива за более чем две недели. Трейдеры также внимательно следят за ситуацией с торговыми отношениями между Китаем и США. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры. В четверг Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном прогнозе сообщила, что мировая торговля демонстрирует надежное восстановление, которое однако может быть нарушено, если будут возникать глобальные торговые споры.

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